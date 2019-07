Magistratura Democratica: "Salvini? Rischio ritorsioni"

Magistratura Democratica mette nel mirino il carabiniere che ha bendato il ragazzo americano che ha ucciso un carabiniere a coltellate a Roma. Le toghe della corrente "rossa" non risparmiano critiche nemmeno al ministro degli Interni, Matteo Salvini, che ha sottolineato un punto chiaro: l'unica vittima di questa vicenda è il militare morto. " È preoccupante constatare che, attraverso le parole del ministro dell’Interno, si banalizzi il rispetto delle garanzie e si finisca per accreditare pericolose distorsioni e che ancora una volta, la politica possa trarre motivi di propaganda da una terribile vicenda per indire un grottesco referendum all’insegna del con chi stare ". In una nota le toghe di Md di fatto non usano giri di parole e richiamano ai diritti impressi nella Costituzione: " La magistratura - si legge nella nota di Md - sta sempre dalla parte dei valori costituzionali dello Stato di diritto e la giurisdizione deve restare un baluardo insuperabile a difesa dei diritti di tutte le persone e di tutela delle garanzie e dei principi del giusto processo. Compito di tutta la comunità dei giuristi di questo Paese - conclude la nota di Md - è quello di far comprendere oggi alla collettività che sul rispetto diritti e delle garanzie si misurano la qualità e l’effettività di un ordinamento democratico ".



Insomma le "toghe rosse" di fatto i magistrati della corrente di sinistra mettono nel mirino il militare che avrebbe violato le norme della Carta costituzionale: " Chiunque, anche l’autore del più grave dei delitti, preso in carico da rappresentanti dello Stato, deve ricevere un trattamento che ne tuteli la dignità e i diritti. Le garanzie previste in uno Stato di diritto non conoscono eccezioni e chi ha il monopolio legale dell’uso della forza non può abusarne in alcun modo. L’articolo 13 della nostra Costituzione fa di queste garanzie l’argine invalicabile posto a tutela delle persone sottoposte a restrizione della libertà ".