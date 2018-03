Di Maio canta già vittoria: "Finita l'era dell'opposizione"

Arriva da Piazza del Popolo la chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle (M5S), da un palco dove Luigi Di Maio già canta vittoria, di fronte alle bandiere che sventolano.

" Mi vedete sorridente. Non posso citarvi i sondaggi ma ne ho appena visto uno e... Siamo a un passo dalla vittoria - sostiene il candidato premier grillino - Possiamo vincere in tutti i collegi del Sud e in molti del Nord ".

" Dopo la sorpresa del referendum - continua - avremo una bella sorpresa anche domenica sera, ma dobbiamo convincere le persone che il loro voto fa la differenza. Grazie a voi siamo diventati la prima forza politica del Paese ".

Questa sera Di Maio sarà anche a Porta a Porta e le anticipazioni già dicono che confermerà come la candidata M5s ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sarà anche vicepresidente del Consiglio, ovviamente in caso di praticabilità di un governo a guida M5s.

"Anche se andiamo lì e facciamo cose straordinarie, deve rimanere il cuore", ha detto poi dallo stesso palco Beppe Grillo. "Non vorrei creare qualche sofferenza qui... c’è o non c’è? Ha fatto un passo indietro o di lato? Non potevo non esserci. Zitti, sono l’Elevato! Noi siamo nati da un incontro tra uno che pensa e ragiona, Gianroberto, e un buffone".