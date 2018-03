Di Maio: "Voti triplicati. Abbiamo responsabilità di governare"

Parla all'indomani di elezioni politiche che hanno confermato un exploit per il Movimento 5 Stelle il candidato premier Luigi Di Maio, che dal Grand Hotel Parco dei Principi ricorda come avessero promesso già in campagna elettorale di triplicare il numero di parlamentari eletti e snocciola i risultati ottenuti nelle Regioni italiane, aggiungendo di sentire "la responsabilità di dare un governo all'Italia".

Di Maio ringrazia gli " 11 milioni di italiani " che hanno " dato fiducia " al Movimento e mette in chiaro: " Queste elezioni sono state un trionfo, siamo i vincitori assoluti con molti punti di distanza ". E ringrazia soprattutto Grillo e Gianroberto Casaleggio, poi " gli attivisti e i militanti che hanno lavorato in questa campagna ".

" Siano una forza politica che rappresenta tutto lo Stivale - dice Di Maio - ci prendiamo questa responsabilità ". "È un risultato post-ideologico - ha concluso - che va al di là degli schemi di destra e sinistra, e riguarda i grandi temi irrisolti della nazione: povertà, immigrazione, sicurezza, sviluppo. Oggi inizia la Terza Repubblica e sarà una Repubblica dei cittadini italiani".