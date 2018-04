Di Maio: "Discutiamo con Salvini, ma limite è Berlusconi"

Luigi Di Maio non perde tempo e dal palco di Campobasso - dove chiude la campagna elettorale di Andrea Greco, candidato M5S alle Regionali - calvalca la sentenza sulla trattativa Stato-mafia per chiedere a Matteo Salvini di mollare il Cavaliere e fare un governo 5Stelle-Lega.

"Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama Silvio Berlusconi, soprattutto dopo la sentenza di Palermo", ha detto il capo politico del M5S, "Come facevo a fare un accordo con Berlusconi, dopo quello che è successo a Palermo. Qui non è questione di impuntarsi, noi dobbiamo mantenere la nostra coerenza e la nostra linea".