Di Maio e Salvini d'accordo ma solo sul ritorno alle urne

Destini incrociati. Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano la loro strana parabola da vincitori dimezzati, tra ambizioni, incertezze e tentazioni. Il sismografo della trattativa registra movimenti minimi, pressoché impercettibili. Il Movimento cinque stelle ha avviato ufficialmente le proprie trattative ripetendo a tutti lo stesso mantra, ovvero che le presidenze delle Camere spettano ai «vincitori», quindi a loro e alla Lega. Un assunto su cui nessuno oppone particolare resistenza, se non Forza Italia che con Renato Brunetta fa presente che il candidato presidente sarà espressione del centrodestra unito e non solo del Carroccio.

È chiaro che la trattativa per i presidenti delle Camere è soltanto il preludio della delicatissima partita a scacchi per la formazione del governo. Qui le certezze emerse nei primi dodici giorni post-voto sono sostanzialmente due: la prima è che la Lega non esclude a priori la possibilità di formare un governo con i Cinquestelle. Questo non sottintende, però, un tradimento del mandato elettorale. Per Salvini, infatti, se davvero si intende percorrere questa strada si devono creare le condizioni con un accordo Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia con il M5s. Il leader della Lega - rispetto a qualche dichiarazione percepita come una fuga in avanti da parte degli azzurri nei giorni scorsi - ieri ha piantato un paletto per sostenere la sua appartenenza alla coalizione: «Berlusconi fa parte della squadra quindi non c'è scelta. Io parlo a nome del centrodestra, non solo della Lega. Quindi al centrodestra vediamo chi si accompagna. Se il Pd dice di no a tutti è un problema del Pd. Me ne farò una ragione». Salvini, insomma, non finisce in fuorigioco, anzi si muove con grande disciplina dentro il perimetro del centrodestra, provando a vestirne davvero i panni del leader. E in questa chiave riapre uno spiraglio al possibile governo con i pentastellati. «Berlusconi ha chiuso ai 5 Stelle? Non mi sembra. Stiamo ragionando sui programmi», rivela. E c'è un altro punto che il centrodestra può segnare a proprio favore visto che ieri Berlusconi, Salvini e Meloni avrebbero raggiunto un accordo di massima sulla candidatura in Friuli dove la coalizione dovrebbe schierare un candidato di Forza Italia senza ricorrere alla carta del capogruppo leghista, Massimiliano Fedriga.

Il secondo elemento è l'avvolgente manovra dei Cinquestelle per acquisire credibilità istituzionale e internazionale. Un lavoro fatto di incontri con le rappresentanze diplomatiche e messaggi di ragionevolezza sul Def per il quale l'indicazione grillina è di tenere dritta la barra del rigore senza sforare il rapporto deficit-Pil e, soprattutto, evitando di creare le condizioni per un aumento dell'Iva. L'idea, insomma, è quella di sfruttare il documento da presentare entro il 10 aprile come una bozza di manifesto politico su cui intavolare una trattativa per il futuro esecutivo.

Se su programmi e alleanze le distanze restano profonde, c'è un elemento su cui Salvini e Di Maio possono fare gioco di sponda: il ritorno alle urne. Per uscire dalla strettoia basterebbe «applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale» suggerisce Salvini. «L'unico modo per non prendere in giro gli italiani e fare veloce è applicare un premio all'attuale legge cosa che già proponemmo e il Pd rifiutò perché probabilmente fiutava l'aria. Quelli che dicono cambiamo la Costituzione, inventiamoci una nuova legge elettorale è perché, in realtà vogliono tirare a campare per due anni. Se di nuova legge elettorale si tratta, bisogna prendere questa e nell'arco di una settimana aggiungere un premio di maggioranza per la coalizione vincente, ed è l'unico modo per fare in fretta». Un messaggio su cui con i Cinquestelle sarebbe facile trovare una convergenza, costruendo un'arma estrema di pressione da esercitare sulle altre forze politiche.