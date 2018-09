Di Maio: "Entro 2018 stop ​alle aperture domenicali"

Tre giorni fa la maggioranza presentava alla Camera il disegno di legge che limita le aperture domenicali dei negozi a otto all'anno. La manovra annullerebbe quella introdotta dal governo Monti, che prevedeva di tenere aperti i negozi anche tutte le domeniche. Oggi, nel corso di una diretta Facebook, Luigi Di Maio ha confermato la volontà di approvare la legge sulle aperture domenicali entro l'anno: "Sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei week end e nei festivi a centri commerciali ed esercizi commerciali, con delle turnazioni" .

Secondo Di Maio, infatti, "l'orario degli esercizi commerciali non può più essere liberalizzato come fatto dal governo Monti perché sta distruggendo le famiglie italiane" e per questo "bisogna ricominciare a disciplinare gli orari di apertura e chiusura" .