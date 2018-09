Di Maio: "Reddito di cittadinanza in manovra o sarà un grosso problema per il governo"

"La manovra dovrà contenere anche il reddito di cittadinanza altrimenti si aprirà un problema per il governo". La minaccia arriva direttamente da Luigi Di Maio. In una intervista a Cartabianca su Rai Tre, il vice presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle ha precisato: "O c'è o c'è un grande problema per questo governo. Lo facciamo tenendo i conti in ordine, ma lo facciamo". Il tutto assicurando che questa legge di Bilancio "manterrà le promesse". La manovra, ha insistito, sarà "coraggiosa" e "oltre al tema della flat tax ci sarà anche quello del superamento della legge Fornero e il reddito di cittadinanza".

Il grillino poi ha denunciato: "Credo che ci sia accanimento verso il nostro governo perché si spera che possa andare a casa. Stiamo togliendo le concessioni ad Autostrade, stiamo mettendo mano a una serie di potentati economici di questo Paese. C'è un sistema che ha paura".