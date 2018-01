Di Maio "scarica" Grasso: "Li avete visti i sondaggi?"

Anche se ufficialmente il Movimento Cinque Stelle ha detto no a qualsiasi alleanza di governo, il capo politico Luigi Di Maio si guarda intorno per capire quali partiti potrebbero sostenerlo sul programma e garantirgli di andare a Palazzo Chigi.

Tra questi perde quotazioni quello di Pietro Grasso, considerato troppo poco influente nel futuro Parlamento. "Dobbiamo essere pronti a tutto", avrebbe detto secondo La Stampa ai suoi il candidato premier M5S, "So che per noi sarebbe più facile allearci con Liberi e Uguali. ma li avete visti i sondaggi? Li danno al 6%. Serve il 40% per avere una maggioranza". E i grillini si fermerebbero, nella più ottimistica delle ipotesi, al 30-32%.

I vertici dei Cinque Stelle starebbero quindi guardando a destra. E in particolare alla Lega per formare un governo simile a quello greco, con un patto breve, un "governo di scopo per realizzare pochi punti importanti per l’Italia". Sarà davvero così? E Salvini cosa ne pensa?