Di Maio: "Signora De Falco denunci e accerteremo i fatti"

Luigi Di Maio difende Gregorio De Falco, candidato del Movimento Cinque Stelle, noto per la frase pronunciata a Francesco Schettino la notte del naufragio della Costa Concordia e finito nella bufera per il racconto di una lite particolarmente furibonda in cui avrebbe aggredito la moglie e la figlia.

"Oggi la prima cosa che ho fatto è stato chiamare Gregorio De Falco e gli ho chiesto se fosse vero", ha raccontato il capo politico e candidato premier del Movimento Cinque Stelle a Domenica Live, "Lui ha smentito a me e pubblicamente. Ma la violenza sulle donne non è mai accettabile". Per questo Di Maio lancia un appello alla donna: " Chiedo alla signora di inoltrare la denuncia in modo tale che possiamo accertare poi i fatti. Così che possiamo verificare se c'è stato un caso di aggressione. Io mi auguro che De Falco abbia ragione. Sentirò la signora senz'altro ".