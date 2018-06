Di Maio: "Stop alle delocalizzazioni Fermiamo queste imprese"

Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio mette nel mirino le imprese che stanno cercando di delocalizzare gli stabilimenti. In un video pubblicato su Facebook il titolare del ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico afferma: "Ci sono proprietà che stanno delocalizzando e quelle vanno fermate. La delocalizzazione per chi ha preso fondi dallo stato non deve essere permessa. Ci sono tante crisi aziendali sul territorio. Le affronteremo una ad una non risparmiandoci. Dobbiamo metterci più umanità e stare vicino a chi è più debole".



Poi il ministro del Lavoro parla anche del mondo del precariato: "Ci sono persone disperate che hanno famiglie figli e vogliono garantirgli un futuro migliore", c'è "un costante senso di precarietà, tanta sofferenza, ci sono tanti problemi in giro per il paese e noi li affronteremo uno a uno. Non mi risparmierò perchè prima di tutto dobbiamo mettere più umanità nell'affrontare questi problemi. Ci sono persone in ballo e non numeri". "Sto rientrando a Roma -conclude Di Maio- passerò i prossimi giorni a studiare dossier" su vertenze e crisi "che da lunedì affronteremo con incontri e approfondimenti con le parti sociali". E sulle parole di Di Maio è intrevnuto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia che ha mandato un messaggio al governo riguardo al caso Ilva: "'Ilva è un interesse nazionale su cui non si discute. E chi è contro l'industria è contro. Non possiamo cambiare asset strategici ogni volta che cambia un governo", dice sperando che "il ministro Di Maio valuti il dossier nell'interesse dei lavoratori e di quello del paese sopratutto in nome di quella questione meridionale su cui il suo partito ha preso voti", conclude.