Di Maio va in piazza a Roma. Pd: "Comizio coi soldi pubblici"

Scoppia la polemica a Roma, dove il "leader politico" e candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ha deciso di aspettare il nuovo anno al Circo Massimo insieme a Virginia Raggi, per stappare lo spumante in una delle città che più grane ha dato proprio ai Cinque Stelle.

"Domani sera sarò a Roma al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ci vediamo lì per gli auguri", aveva scritto Di Maio sul blog di Beppe Grillo. Un annuncio che ha fatto insorgere il Partito democratico, che lo ha accusato di voler fare un comizio coi soldi pubblici in vista delle prossime elezioni.

"Se confermato sarebbe gravissima violazione, a 60 giorni dalle elezioni. Raggi smentisca", cinguetta su Twitter il deputato Pd Michele Anzaldi, tirando in ballo l'Agcom. "Sarebbe grave e inopportuno, oltre che irrituale, che un candidato premier sfruttasse una festa organizzata per tutti i romani, con i soldi pubblici, per farsi pubblicità e aprire la campagna elettorale", aggiunge la senatrice dem Pina Maturani, "L'ennesimo sfregio alla città, al buonsenso, a tutti i romani".

Alla fine il gruppo comunicazione dei Cinque Stelle è dovuto intervenire: "Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così", scrivono dallo staff grillino, "Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo, stasera, ma per brindare con i cittadini. Tra la gente, come sta facendo e continuerà a fare con il #Rally in tutta Italia. Nessun discorso sul palco, sembra ridicolo anche doverlo sottolineare, eppure è necessario visto le reazioni scomposte dei disorientati parlamentari del Pd. Addirittura minacciano esposti all'Agcom. Luigi sarà a festeggiare l'arrivo del 2018 al Circo Massimo, tra i cittadini e con i cittadini".