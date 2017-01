Malore per Gentiloni: angioplastica al Gemelli al rientro da Parigi

Avrebbe accusato un lieve malore al rientro da Parigi il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che secondo notizie di stampa si sarebbe recato al Policlinico Gemelli, per un piccolo interventi di angioplastica che si è rivelato necessario.

L'intervento è riuscito senza problemi e ora il premier, vigile, sta bene. Tuttavia dovrà rimanere per qualche giorno in ospedale, il che significherà per lui rimandare alcuni appuntamenti istituzionali, come l'incontro previsto domani a Londra con il premier britannico, Theresa May.

A Parigi, Gentiloni aveva dato il via al consueto tour europeo che i presidenti del Consiglio compiono dopo avere preso la guida del governo. La prossima settimana dovrebbe essere a Berlino, per vedere Angela Merkel.