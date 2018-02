Maltempo, Mastella chiede al governo di prorogare il voto fino a lunedì

L'Italia è stretta nella morsa del gelo e nelle ultime ore il freddo estremo di Burian si sta spostando con decisione verso il Meridione. Per questo il sindaco di Benevento Clemente Mastella si rivolge direttamente al governo e chiede al ministro dell'Interno Marco Minniti di estendere la possibilità di votare alle elezioni politiche anche alla giornata di lunedì. Questo per consentire di recarsi ai seggi a tutte le persone che possano trovare difficoltà fisiche a spostarsi a causa del maltempo, eccezionale per la stagione.

"Considerata l'eccezionale ondata di maltempo che sta investendo il nostro Paese e, in particolare, anche il Mezzogiorno, chiedo al ministro dell'Interno se, con proprio decreto, estenda il voto anche alla giornata di lunedì 5 marzo, almeno fino alle ore 14", chiede l'ex Guardasigilli rivolgendosi al Viminale.

"Credo - aggiunge Mastella - che ci saranno difficoltà anche per la composizione dei seggi, soprattutto nei Comuni montani. Oggi, ad esempio, non era prevista neve, eppure nevica. Poi ci sarà il ghiaccio che sta creando e creerà non pochi disagi. Dare la possibilità agli italiani di votare anche nella giornata di lunedì significherebbe garantire un diritto e agevolare anche tante persone anziane, soprattutto delle aree montane".

Nella giornata di oggi ha nevicato a Napoli e su tutta la costa della Campania. Anche a Benevento oggi si sono toccate temperature fino a - 4 gradi centigradi con precipitazioni nevose e gelate in tutta la provincia sannita.