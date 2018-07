Manifesto anti-Salvini perde pezzi. Dopo Mentana, altre smentite

Il manifesto contro Salvini si sta trasformando pian piano in una sorta di farsa. Perché ora dopo ora sono diverse le personalità dello spettacolo e i presunti firmatari a negare la loro partecipazione all'appello di Rolling Stone contro il ministro dell'Interno.

Il primo a farsi da parte è stato Enrico Mentana. Il direttore del Tg di la7 ha pubblicato su Facebook gli screenshot della chat di WhatsApp con il direttore della rivista, Massimo Coppola. "Quando voglio dire qualcosa, la dico. In prima persona, avendo la fortuna di poterlo fare in tv, e potendolo fare come tutti qui su Fb", ha scritto ieri oggi Mentana, non appena la copertina era diventato un caso politico. "Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa (a meno che "Enrico Mentana, giornalista" non sia un omonimo). È un caso di malcostume, trasandatezza, sciatteria? Non so, non ho ancora letto la rivista. So però che il suo direttore mi aveva chiesto l'adesione, e la risposta è stata chiara...". Un "no" netto e chiaro.

Lo stesso, poco dopo, ha fatto Alessandro Robecchi. Su twitter, lo scrittore non nega di non apprezzare Salvini ma di essere anche "contro i furbetti che si fanno pubblicità usando il mio nome". "Cari di Rolling Stone, dal vostro comunicato stampa sembra proprio un appello e mi chiedo (come Mentana) come ci sono finito dentro .- ha scritto - Nessuno mi ha interpellato né chiesto nulla". Il tweet ha provocato la reazione del direttore di Rolling Stone, che ha accusato lo scrittore guardare "il dito e mai la luna". Ma la risposta non si è fatta attendere: "Se deve usare il mio dito, però mi avverta, mi chieda il permesso. Si chiama 'deontologia'".

Anche sul caso Mentana, Coppola ha provato a spiegare: "Caro Enrico, non essendo un appello non ci sono firmatari - ha scritto sul profilo di Mentana - Abbiamo deciso di includere i post pubblici sul tema dopo che molti ci hanno detto 'ci sto, ma ho già detto quel che penso, non potete pubblicare il mio post?'. I post sono pubblici e quindi mi pare una scelta legittima pubblicarli. Se decido di raccogliere tutte le dichiarazioni pubbliche su questo o quel tema, non devo certo chiedere a tutti coloro che le hanno espresse se posso farlo". Ma al direttore del Tg di La7 la spiegazione non è bastata: "Non puoi decentemente sostenere - ha replicato - che siccome altri ti hanno detto che ne avevano già scritto e non avevano modo di ripetere o cambiare, allora questo ti permetteva di prendere oltre ai loro anche brani di altri che erano ignari della tua iniziativa o peggio, come nel mio caso, si erano dichiarati esplicitamente indisponibili, per di più usandone il nome come elemento di richiamo pubblicitario".

Si è lamentata anche Loredana Lipperini, che non l'ha mandata a dire alla redazione di Rolling Stone (anche se non risulta tra i firmatari). " Se c'è una cosa detestabile è sentirsi sotto ricatto - ha scritto su Facebook - Se non concordi con l'iniziativa di Rolling Stone sei, in ordine sparso, schizzinosa, immobilista o addirittura connivente ". E, ricordando che "bisognerebbe imparare dagli errori pregressi, ed evitare di personalizzare lo scontro ", ha fatto notare che " del drappello sventolato da Rolling non sapeva nulla un sacco di gente, che si è ritrovata tra i firmatari senza saperlo. Mentana, Robecchi, Gipi, Zerocalcare. Dovrebbero tacere per la causa? Ma neanche un po'. Non si fa così, non si ricostruisce così. Così si fa solo del male a se stessi e agli altri ".

Amici le mie opinioni e analisi su immigrazione, politiche europee e lavoro sono note e pubbliche. Il punto è che non sono mai stata contattata dai colleghi di @RollingStoneita per dare la mia adesione all'appello "Noi non stiamo con Salvini".Se l'avessero fatto avrei risposto! — ValentinaPetrini (@ValentinaPetrin) 5 luglio 2018