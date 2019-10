Manovra, via le impronte digitali contro i "furbetti" del cartellino

Potrebbe essere eliminata la norma inserita nel decreto Concretezza, che imponeva ai dipendenti della pubblica amministrazione di usare le impronte digitali per rilevare le presenza al lavoro e combattere così i furbetti del cartellino. Rimarrà però l'uso della videosorveglianza, che servirà da deterrente.

Lo ha annunciato su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, che ha ribadito il "no" alle impronte digitali, visti i rilievi effettuati dal Garante delle privacy. In ogni caso, la modifica della norma dovrebbe portare a un risparmio di 20 milioni di euro.

I punti chiave del " pacchetto di proposte " per la Manovra, elencati dal ministro, riguardano " tecnologia, sostenibilità, trasparenza e sostegno alle amministrazioni che devono far fronte alle carenze di personale ". La Dadone, infatti, ha affermato che, a partire dal 2020, "l e pubbliche amministrazioni dovranno acquistare o noleggiare almeno il 50% di nuovi veicoli di servizio elettrici o ibridi, nei limiti delle risorse di bilancio ", per rivedere in maniere green i trasporti.