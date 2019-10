Manovra, slitta l'assegno unico per i figli: "Tema molto complesso"

L'assegno unico per i figli a carico non sarà in manovra. Ad annunciarlo è direttamente Antonio Misiani che, durante il suo intervento in Aula per la discussione sulla nota di aggiornamento al Def, ha specificato: " Il sostegno alle famiglie è un progetto che vogliamo ampliare con più strumenti, con il riordino e la semplificazione dei diversi strumenti ". Ci saranno vari bonus, ma il riordino di tali strumenti è un obiettivo " di medio periodo perché è un tema di grande complessità: non riusciremo ad affrontarlo in questa legge di Bilancio ".

Stop a Quota 100

Il viceministro all'Economia ha poi confermato che il governo non ha intenzione di rinnovare quota 100 nel 2021: " Abbiamo in mente un modello di flessibilità del sistema pensionistico diverso e ne discuteremo con le parti sociali ". Per quanto riguarda la sanità l'intenzione è quella di " salvaguardare il sistema sanitario nazionale, garantendo i due miliardi stanziati per il 2020 e un miliardo aggiuntivo nel 2021 ".