Marche, 53 dirigenti denunciati: "776 assunti senza concorso"

Sono finiti sotto accusa in 53, tutti dirigenti della Regione Marche, per via di una lunga serie di assunzioni a tempo indeterminato per cui avevano fatto a meno di indire bandi regolari, piuttosto emettendone di tanto "mirati" che la possibilità che nomi già decisi non finissero assunti era minima.

Sono 776 le persone che in questo modo hanno ottenuto il passaggio da un tempo determinato al tempo indeterminato, senza dover passare da un normale concorso pubblico, ma piuttosto rispondendo a bandi " fotografati su quelli effettivamente posseduti dai lavoratori interessati ".

Ci sono voluti diciotto mesi di indagine per completare il quadro delle accuse per abuso d'ufficio, che alla Regione avrebbero portato un danno da 121 milioni di euro. Bisognerà ora valutare anche l'eventualità di un danno erariale e su questo aspetto si sta muovendo la Corte dei Conti.

La situazione che da tempo andava avanti "ha consentito - secondo gli inquirenti - la stabilizzazione indebita di 776 dipendenti già assunti a tempo determinato", senza che fosse preparato un Piano triennale che chiarisse se vi fosse un reale bisogno di personale.