Le Marche è la zona dove si decide la vittoria del 4 marzo

Lo scontro elettorale del prossimo 4 marzo si giocherà su due zone abbastanza vaste del Paese. I punti caldi che decideranno la sfida sono quelli di Torino, la zona a nord di Roma e la dorsale orientale appenninica che va da Macerata fino a Vasto. Secondo le proiezioni di una rilevazione Youtrend per HuffPost, è proprio in queste aree che si gioca il match per ottenere la maggioranza assoluta. La coalizione del centrodetsra è sempre in testa alle preferenze con il 36 per cento dei consensi. Ma attenzione: l'obiettivo finale è quello del 40 per cento. Di certo, come sottolinenano le proiezioni la zona di Macerata è una sorta di "swing state" come spesso si usa dire nel caso delle elezioni statunitensi.

E in questo caso mettere le mani sulla zona che va da Ascoli Piceno e arriva fino a Pescara potrebbe essere determinante. In alcune zone di Marche, Unbria e Abruzzo il centrodestra è un passo dietro il Movimento 5 Stelle. Di fatto per ottenere un ottimo risultato in queste zone bisogna portare a casa Chieti, Foligno e Vasto per la Camera, mentre servono Ascoli, l'Aquila e Pescara per Senato. Su Macerata va registrato il vantaggio del centrodestra e l'obiettivo della coalizione è quello di strappare ai grillini Civitanova Marche e Ascoli. E in questo caso fuori da tutto resterebbe il Pd che non è in gioco in queste zone. Le altre parti del Paese che possono essere significative per questo match elettorale sono anche alcune zone di Palermo, Mazara del Vallo e alcune aree di Napoli. A giocarsi la partita è sempre il centrodetsra e il Movimento Cinque Stelle.