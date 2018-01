Maroni tende la mano: "Sono per Salvini premier"

"Lascio la politica, ma sono per Salvini premier". Dopo averlo definito "stalinista", Roberto Maroni cerca di ricucire con il segretario della Lega.

"Nessuno è indispensabile", dice oggi il governatore uscente della Lombardia, " Diciamo che io mi sono sfogato, l'altro giorno perché mi sono sentito trattato un po' male. Adesso è chiusa la vicenda spiacevoleche poteva essere gestita meglio da entrambe le parti: lo sostengo lealmente come candidato premier e adesso mi occupo della Regione, per sostenere Attilio Fontana. Abbiamo delle partite da chiudere, la più importante è quella sull'autonomia, per lasciare al mio successore una Lombardia speciale. Questo sarà il mio impegno da qui in avanti. Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto me ne libero, me ne vado, lascio e così sarà ".