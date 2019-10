Martina: "Avremo una piattaforma online ma non sarà come la Rousseau"

Dice che sarà " una riforma radicale ” in cui ci saranno punti-Pd sui luoghi di lavoro e di studio ma anche circoli sul web, “ una nostra piattaforma deliberativa online, ​non però come la Rousseau ”. Lo sottolinea l’ex segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, che in un’intervista a repubblica.it spiega le modifiche allo statuto del partito che verranno presentate oggi durante la Direzione dem.

Martina spiega che a dodici anni dalla nascita del Pd l’obiettivo è quello di promuovere una nuova fase di partecipazione e di radicamento. E, infatti, come ricorda l’ex ministro, il nuovo Statuto punta a delineare gli strumenti di un nuovo Pd fondato sulle persone, alternativo ai partiti personali. Martina evidenzia che verranno confermate le primarie per la scelta del segretario ma ci sarà una fase di dialogo sui contenuti prima che i candidati alla segreteria si schierino e inizino la competizione tra loro.