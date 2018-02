Matrix prime, buona la prima: punte del 10% di share

Buona la prima. Matrix Prime, il talk show condotto da Nicola Porro su Canale 5, ha fatto registrare ieri sera il 7,6% di share raccogliendo davanti allo schermo televisivo 1.652.000 spettatori. Durante la serata si sono registrate punte di share superiori al 10% con oltre 2 milioni e 700mila spettatori. Grande soddisfazione da parte di Mediaset considerato anche che si trattava della prima volta in assoluto per un programma politico di Canale 5 in questa fascia oraria. E considerata anche la crisi dei talk show delle altre reti televisive che, pur avendo uno spazio e un appuntamento fisso, ottengono una media del 5% di share.

La puntata di Matrix andata in onda ieri sera ha visto come ospiti il direttore de il Giornale Alessandro Sallusti e il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi ma anche Pietro Grasso, Giorgia Meloni e Beatrice Lorenzin.