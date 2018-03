Mattarella: "Adesso serve responsabilità si pensi a interesse del Paese"

Dopo il risultato del voto, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella rompe il silenzio. Durante il suo discorso per la Festa della donna, Mattarella parla della situazione che sta attraversando il Paese: "Bisogna avere senso di responsabilità e pensare al bene generale dei cittadini. Abbiamo ancora, questo riguarda tutti, avremo sempre bisogno di questa attitudine del senso di responsabilità di saper collocare al centro l'interesse generale del Paese".



Di fatto il Capo dello Stato in questo momento è chiamato a risolvere il rebus per la formazione di un nuovo governo e di una nuova maggioranza. Mattarella ha poi parlato, nel corso del suo intervento, delle donne e del loro impegno nella società: "L’Italia di oggi, nella stessa pubblica amministrazione, nei ruoli dirigenti, presenta un’immagine decisamente diversa da quella di pochi decenni or sono. Ma persistono lacune, svantaggiando le donne e svantaggiando il Paese". Secondo il Capo dello Stato "le donne sono più consapevoli. Più presenti e responsabili nella politica, nella cultura, nell’impresa, nella scuola, in tutti gli altri luoghi di lavoro. Non ancora quanto dovrebbero e quanto sarebbe utile". Mattarella ha sottolineato, al riguardo, "il divario del quasi 20% tra occupazione maschile e femminile", indicandolo come "punto critico del sistema" da ridurre compiendo "ogni sforzo". Infine lancia un appello affinché si fermi l'ondata di violenze sulle donne: "Ogni energia va profusa per prevenire e impedire che le donne diventino il bersaglio dell'odio e del risentimento. Contro i femminicidi occorre puntare sull'educazione al rispetto, come, opportunamente, ha iniziato a fare il ministero dell'Istruzione, d'intesa con il Dipartimento delle Pari Opportunità, in avvio di questo anno scolastico".