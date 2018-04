Matteo Salvini: "Con vittoria in Molise e Friuli governo in 15 giorni"

Matteo Salvini adesso fissa la road map che potrebbe portare alla formazione del nuovo governo. Le trattative e gli scenari per l'esecutivo che verrà passeranno probabilmente dalle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia e in Molise. Un'affermazione della Lega e del centrodestra secondo il leader del Carroccio potrebbe dare un'accelerazione al percorso che porta a palazzo Chigi. Salvini, nel corso di una diretta Facebook da Bisaccia in Molise, afferma: "È chiaro che se in Molise e Friuli verrà premiata la Lega, nell'arco di 15 giorni chi deve capire capisce e il governo inizia a lavorare. Ne sono certo".

Una posizione chiara quella di Salvini che dunque mette sul tavolo delle trattative anche i risultati elettorali delle regionali. Non è detto che il Colle attenda il voto in Molise e in Friuli per sbloccare questa situazione, ma secondo il leader della Lega, le Regionali potrebbero rendere gli scenari molto più chiari. Nel corso della giornata il leader della Lega ha comunque mandato un messaggio chiaro al leader politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio: "Quello che Di Maio giudica un danno, cioè il centrodestra unito, è quello che gli elettori hanno premiato con il voto il 4 marzo: chiedo al M5s di avere rispetto per gli elettori. Come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso". Poi ha ribadito il suo appello per porre fine a veti e litigi: "Se tutti la smettessero di litigare e avessero il nostro senso di responsabilità si potrebbe partire". Insomma il tempo stringe e adesso si guarda al Colle per capire quale sarà la mossa di Mattarella per far partire in modo rapido un percorso che porti alla formazione del nuovo esecutivo.