Mediaset, Giordano nuovo direttore dello sviluppo dell'informazione

Da lunedì prossimo Mario Giordano sarà il nuovo direttore strategie e sviluppo dell'informazione di Mediaset. Lascia quindi la guida del Tg4, alla cui direzione è stata chiamata Rosanna Ragusa, che in passato ha diretto, tra l'altro, l'agenzia News Mediaset. «Giordano a Mediaset è un capitano di lungo corso. In questo nuovo ruolo avrà modo di mettere a frutto questa eccezionale esperienza per aiutarci a rinnovare la nostra informazione, ideando nuovi format al passo coi tempi, valorizzando sempre più le risorse interne», le parole di Mauro Crippa, dg dell'informazione Mediaset.