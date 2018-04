Meghan, il divorzio "brutale". Rispedì l'anello all'ex marito

Sale la febbre perché il tempo stringe: il prossimo 19 maggio il nipote prediletto della regina d'Inghilterra, il principe Harry, si sposerà con l'attrice americana Meghan Markle, 36 anni (più grande di lui di tre anni) già sposata e divorziata, con antenati neri e schiavi e neppure una goccia di sangue blu.

Ma i tempi sono cambiati anche a Corte e, vuoi il debole della regina per il nipote, vuoi che già con l'arrivo di Kate Middleton si erano dovuti abituare ai borghesi, Meghan è stata subito accettata. Meglio perchè i problemi arrivano -se mai- da lontano, precisamente dalla madrepatria della sposa, dove chi può parla e racconta quel che sa. Dettagli e indiscrezioni, confessioni e suggestioni. Tutto fa brodo per confezionare biografie dal mercato sicuro: tutti vogliono sapere di Meghan, di questa ragazza bella e sprint che si è accaparrata uno dei rampolli più ambiti del mondo. Lei così sexy e così determinata, di successo e con una carriera già ben avviata che lascia il cinema per amore, addio ai fan sui social e addio agli abiti più conturbanti, benvenuto bon ton e cappellini nel guardaroba. L'ultima biografia (non autorizzata) della futura moglie del quinto in linea di successione al trono britannico, scritta da Andrew Morton, rivela che il primo matrimonio di Meghan con il produttore di Hollywood Trevor Engelson finì improvvisamente, dopo soli due anni, e che lei rimandò indietro per posta l'anello all'ex marito. La notizia del divorzio è cosa nota, meno note le cause della rottura, oltre alla frase di rito sulle «inconciliabili differenze». Ora si è venuto a sapere che gli amici erano a conoscenza di qualche problema nella coppia ma che lei improvvisamente nell'agosto 2013, meno di due anni dopo le nozze in Giamaica, mise fine «talmente brutalmente al matrimonio da restituire a Trevor il suo anello di diamanti per posta raccomandata». La decisione di chiudere fu presa proprio da lei «completamente di punto in bianco». Ma lei non si volta indietro e punta dritto avanti, sicura di sè al punto da scegliere la bellissima Jessica Mulroney come damigella d'onore. Secondo i tabloid britannici è la candidata numero uno al ruolo, originaria di Montreal ed erede della dinastia canadese delle scarpe Browns (patrimonio stimato 57 milioni di euro), potrebbe scatenare il terribile effetto Pippa, cioè oscurarla il giorno delle nozze come fece la sorella di Kate.

Lei intanto ha scelto i fiori: peonie e rose bianche. I primi, i fiori preferiti dalla sposa, le rose bianche invece le preferite di Lady Diana. Nella stessa biografia, l'autore ricorda come già da giovane, Markle vedesse in Lady Diana un modello, «non solo per lo stile ma anche per la sua missione umanitaria indipendente». «Era affascinata dalla famiglia reale, voleva essere la principessa Diana 2.0», ha rivelato una sua amica d'infanzia. Lei che - giurano gli amici- ha già messo in riga il futuro marito, lo ha mandato dalla dietologa, gli ha fatto smettere di fumare e lo ha fatto iscrivere in palestra. Lei lo vuole perfetto per il grande giorno in cui sono attesi almeno 100mila visitatori da tutto il mondo, e lui da bravo, ha già perso da novembre più di quattro chili. Merito anche delle sane abitudini della coppia, e dell'impegno di lei a preparare dietetiche cenette per due prima di accoccolarsi sul divano a guardare The Crown, la loro serie preferita che racconta proprio della regina. Ma ci sarebbe di più dietro a questa mossa salutista: il piano famiglia.

Non è un segreto che lei avrebbe già raccontato che l'idea è quella: avere subito dei figli, tre sarebbe la cifra che ha in mente lei, esattamente come la cognata Kate. E allora meglio sbrigarsi, che il tempo corre e vita ce n'è.