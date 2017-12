Meghan la sposa americana fa ombra a Kate. Harry invita Obama e la Casa Bianca s'infuria

Il matrimonio dell'anno che diventa l'argomento dell'anno. Meghan Markle e il principe Harry, l'attrice americana peperina di origini afro, già sposata e divorziata, e il nipote ex ribelle (e prediletto) della regina Elisabetta d'Inghilterra. La favola dal sapore modernissimo che sta oscurando anche quella del principe William, il fratello, erede al trono, che sposa la borghese Kate Middleton in attesa del loro terzo figlio. La data è fissata per il 19 maggio. E a creare un caso diplomatico la lista degli invitati. In particolare una coppia: gli Obama. Michelle e Barack. L'idea è partita dal principe Harry, amico di Barack dai tempi di Invictus Game. Tra loro è nato subito un grande feeling. Ma il governo britannico starebbe «esortando il principe a non invitare gli Obama per paura di far infuriare Donald Trump». Al contrario, è noto come il rapporto tra Trump e la Gran Bretagna non sia roseo con oltre un milione di britannici che nei mesi scorsi hanno firmato una petizione per impedire la visita di Stato del presidente americano a Londra.

La visita è stata comunque confermata per il prossimo anno, ma retrocessa a normale visita di lavoro, che avrebbe coinvolto la famiglia reale. Nelle scorse settimane poi Trump ha provocato una nuova ondata di proteste britanniche quando ha ritwittato messaggi del gruppo di estrema destra, «Britain First». Senza contare che sin dal giorno dell'annuncio ufficiale delle nozze i media continuano a ricordare come l'attrice americana si sia pubblicamente espressa più volte contro Trump arrivando a dire che si sarebbe stabilita definitivamente a Toronto, dove viveva per girare la serie Suits, in caso di una sua vittoria. Intanto Meghan sorride, con gli occhi lucidi d'amore per il suo principe. Il fidanzamento a pochi giorni dalle feste del Natale che rendono tutto ancora più caramelloso, lei che piace e piace tanto; alla gente ma ancora di più alla regina, vera e suprema giudice di questa storia da copertina. Ed è stata proprio Elisabetta II a dare il più tangibili dei segni di gradimento: durante il tradizionale messaggio di auguri della sovrana, è sparita la foto di Kate e William. E subito i giornali lo hanno fatto notare.

Ma soprattutto, la vera approvazione è stato l'invito alla festa di Natale con la famiglia reale britannica al completo, festeggiato nella residenza della regina nella contea di Norfolk. Per Kate - tanto per dire- non era successo. Ma per Meghan si è subito capito che la regina ha un debole. Lei che spontanea, saluta i sudditi come è abituata a trattare i suoi fan, all'uscita dalla messa di Natale, tra fotografi e folla, ha salutato con la mano un po' impacciata e chissà cosa le ha suggerito la testa, ha fatto la linguaccia. L'inchino invece all'arrivo della regina le è riuscito meglio. Avrà tempo, anche per scegliere meglio gli abbinamenti in fatto di vestiti. Flash come a piovere, critici e favorevoli a scatenarsi nei talk show. Ben arrivata Meghan.