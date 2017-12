Alla Melegatti forni riaccesi Stop alla cassa integrazione

Il ritiro della cassa integrazione per i 70 dipendenti fissi e 250 stagionali di Melegatti, nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese «è una notizia molto positiva». Così ieri Daniele Mirandola della Uil, che ha precisato: «In questi stabilimenti quando finisce la campagna natalizia, dopo la dovuta dismessa degli stampi e dei macchinari, i lavoratori sono da subito impegnati nella preparazione di tutto ciò che serve per la produzione di Pasqua. Vedremo qual è il prossimo passo. Siamo vigili perché la soluzione per Melegatti non è ancora risolta. Tutt'altro». Da parte sua l'azienda ha annunciato che la produzione degli ultimi due giorni è stata pari a 5.000 pezzi.