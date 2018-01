La Meloni si commuove in tv: ​"Vedo poco la mia bambina"

Un momento di commozione che ha emozionato annche i telespettatori. Giorgia Meloni si lascia andare e a Mattino Cinque appare non come il politico che si gioca la campagna elettorale per il voto del 4 marzo, ma come una madre che sa di togliere del tempo alla figlia per onorare quella passione politica che la accompagna da sempre. E così davanti alle telecamere afferma: "Spero scriva ’mia mamma è una patriota che ha fatto tutto quello che poteva fare per me e per il posto che abito", spiega la leader di Fratelli d'Italia.





Poi parla del suo "essere madre", ovvero di cosa significa crescere un figlio in mezzo ai mille impegni della politica: "Sono una di quelle mamme - spiega Meloni - che per fare bene quello che fa è costretta a rubarle del tempo, e questo pesa a me come a tutte le mamme che cercano di tenere in bilico le cose. E i figli spesso non lo capiscono che stai facendo qualcosa per loro anche quando sei fuori casa, ma io spero che lo capisca". Ed è qui che la Meloni si lascia andare a qualche lacrima che prova a scacciar via dalle telecamere. Un momento di commozione che ha colpito e non poco i telespettatori e il pubblico presente in studio. (Clicca qui per guardare il video)