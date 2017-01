Mentana: "Quando gli indichi la luna, lo stupido vede solo la scia chimica"

Enrico Mentana è uno specialista nel 'blastare' personaggi più o meno noti sul web. Stavolta il bersaglio scelto è stato il deputato Cinquestelle Carlo Sibilia che ieri, al termine della puntata di "In mezz'ora", programma condotto da Lucia Anunziata in cui il direttore del Tg La7 e Francesco Merlo erano presenti, come ospiti, si è lasciato andare con un tweet molto duro verso di loro.

"Tre giornalisti falliti si autointerrogano sui motivi del loro fallimento. Pubblicamente. Senza che nessuno glielo abbia chiesto" , ha twittato Sibilia che è rimasto gelato dalla risposta del giornalista. "Quando gli indichi la luna, lo stupido vede solo la scia chimica" ha scritto il direttore di Tg La7 con chiaro riferimento alla teoria espressa in passato dal deputato grillino. Un botta e risposta che arriva dopo la minaccia (poi rientrata) di Enrico Mentana di portare in tribunale il leader del Movimento Cinquestelle, Beppe Grillo che aveva proposto di istituire delle giurie popolari per giudicare l'operato dei giornalisti.