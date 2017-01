Mentana: "Querela ritirata? Non sono un paladino dell'informazione"

"Se al posto di Grillo l'avesse fatto Renzi, Salvini o Berlusconi, avrei risposto allo stesso modo". Ospite di Lucia Annunziata a In mezz'ora, Enrico Mentana torna sulla minaccia di querela lanciata al M5S, dopo che dal blog del movimento era stato lanciata la proposta di una "giuria popolare" per smascherare le presunte bufale dei giornali.

"Se si dice che il tg di cui ho la responsabilità fabbrica false notizie per blindare la posizione di chi comanda, essendo una doppia accusa falsa, avrei risposto allo stesso modo, annunciando querela", ha detto il giornalista, ricordando di averla ritirata nel momento in cui i Cinque Stelle hanno sostenuto di non avercela in particolare con il TgLa7: "Bontà loro hanno detto che non mi riguardava", ha spiegato, "E così ho ritirato la cosa. Poi rispetto agli altri tg, ognuno risponderà per sé. Io non sono il paladino dell'informazione italiana, io devo difendere il mio telegiornale. Poi fortunatamente Grillo ha spiegato che era solo una provocazione".