Messico, si ribalta bus di turisti Paura per gli italiani a bordo

San Paolo Le prime immagini che sono arrivate dal luogo dell'incidente mostrano tutta l'assurdità di quello che è avvenuto. Un pullman con a bordo una trentina di turisti, una guida e un autista messicani si è ribaltato al km 5 di una strada rettilinea, la Cafetal-Mahahual, nello stato messicano di Quintana Roo, nella penisola dello Yucatan.

Almeno 12 i morti e una ventina i feriti, tra cui anche alcuni bambini ma le cifre potrebbero aumentare nelle prossime ore. Secondo la Segreteria di pubblica sicurezza dello Stato a bordo del mezzo viaggiavano anche italiani mentre la stampa locale riferisce che tra i morti ci sarebbero nostri concittadini oltre a canadesi e messicani. L'Ambasciata d'Italia a Città del Messico, invece, al momento in cui andiamo in stampa, non conferma la presenza di italiani tra le vittime mentre assicura che stanno bene, Chiara Masullo e Pietro Pannarale, che si trovavano sul pullman. Secondo il portavoce della protezione civile di Quintana Roo, Vicente Martín, tra i feriti ci sono almeno 7 cittadini statunitensi e 2 svedesi.

Il gruppo di turisti stava viaggiando in crociera a bordo della Royal Caribbean, ed era sbarcato a Mahahual per visitare le rovine Maya di Chacchoben a circa 200 chilometri a Sud di Tulum che stava raggiungendo a bordo del pullman appartenente alla società Turismo de Aventura. Lo schianto è avvenuto a 350 chilometri da Cancún. L'autista, secondo la Cnn sarebbe fuggito. Sul posto è intervenuta la Protezione civile locale ma per molti dei turisti non c'è stato nulla da fare come mostrano le foto in cui si vedono altri viaggiatori prestare i primi disperati soccorsi alle vittime.

I feriti, come riferisce la stampa locale, sono stati trasportati con macchine private negli ospedali e nelle unità mediche più vicine al luogo dello scontro e cioè a Bacalar e nella cittadina di Chetumal mentre le vittime sono state trasferite al Semefo, l'Istituto di Medicina legale, in attesa delle procedure di riconoscimento coadiuvate dalle singole ambasciate interessate. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente che ha bloccato per ore la strada, spiega il comandante della polizia locale Carlos Briceño Villagómez.

Secondo alcuni testimoni l'autista avrebbe perso semplicemente il controllo del mezzo. Un'imprenditrice italiana residente a Tulum, Barbara Pistilli, racconta a Il Giornale che incidenti di questo tipo sono purtroppo molto frequenti nella regione. «Tutte le strade qui sono dei semplici rettilinei eppure accadono» spiega. Colpa a volte dell'alcool o di malori dovuti anche alle alte temperature.

Tutta la zona è famosa per la bellezza mozzafiato delle sue spiagge caraibiche e delle rovine archeologiche che attirano turisti da ogni parte del mondo.

Non mancano, comunque, i rischi. Oltre agli incidenti all'ordine del giorno anche in questo parte di Messico il narcotraffico è presente e si fa sentire con le sue leggi e la sua dose quotidiana di violenza tanto che, persino nella turistica Cancún, si registrano ogni giorno rapine e aggressioni.