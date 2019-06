Le metamorfosi di Di Battista: ora seleziona libri "grillini" per una casa editrice

Dalla geopolitica alle nuove tecnologie, dalla “bancocrazia” ai cambiamenti climatici: nuovi talenti letterari cercasi. A selezionarli sarà l’ex deputato grillino Alessandro Di Battista, che dopo la spedizione in Sud America con famiglia al seguito si è reinventato talent scout per la casa editrice Fazi, con la quale ha annunciato una collaborazione.

Per qualche mese, quindi, prima di partire per una nuova avventura in India, si dedicherà a valutare pile di manoscritti. “Una bella opportunità - la definisce così il leader grillino su Facebook - leggerò tantissimo e su tematiche che mi interessano molto”. “L'idea – spiega – è di pubblicare, nella collana di saggistica, opere di nuovi autori, anche opere prime, con un occhio di riguardo verso i giovani”. I temi sono quelli cari agli elettori del Movimento e alla sua leadership: si va dalla battaglia per l’ambiente, al “reddito universale”, fino all’uso politico della “blockchain”. Tra i titoli richiesti ci sono quelli che riguardano il conflitto Israelo-Palestinese, quello in Yemen, le tensioni tra Washington e Teheran, ma anche un approfondimento sul progetto One Belt One Road, l’iniziativa geostrategica del presidente cinese Xi Jinping, sostenuta dalla leadership pentastellata che punta a coinvolgere il nostro Paese nel progetto.

E ancora “quarta rivoluzione industriale” e “sondaggiocrazia”, ovvero dell’impatto dei sondaggi sull’opinione pubblica e “su chi possiede le società di ricerca di mercato e opinioni e sui conflitti di interesse tra queste e la politica”. Ad attrarre la casa editrice che ha siglato l’accordo con l’ex deputato del partito di Luigi Di Maio c’è anche un altro cavallo di battaglia grillino, quello dei “movimenti politico-sociali africani di liberazione nazionale e continentale”. Una tematica cara anche a Di Battista, che nei mesi scorsi aveva provocato un incidente diplomatico con Parigi dopo le dichiarazioni del capo politico del M5S sul Franco Cfa.

“Insomma se avete nel cassetto un vostro libro o ci state lavorando c’è questa opportunità”, è l’annuncio affidato ai social network. Ma, specifica, preferibilmente “sulle tematiche che vengono dettagliatamente indicate”.