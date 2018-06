Migranti ed economia: incontro tra Berlusconi e Salvini

Il ministro degli Interni, Matteo Salvini ha incontrato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. I due si sono incontrati a Milano nel corso di questo pomeriggio. Il vertice è stato definito "breve e cordiale". Al centro dell'incontro i temi più caldi sullo scenario politico attuale come la situazione economica che sta attraversando il Paese ma anche le novità che arrivano dal Consiglio europeo di Bruxelles.

Inoltre i due leader hanno parlato anche di immigrazione e della recente missione del ministro degli Interni in Libia. Di fatto il segretario del Carroccio e il leader di Forza Italia hanno fatto anche il punto sul centrodestra dopo le vittorie nelle sfide dei ballottaggio alle Comunali con un risultato che ha confermato l'unità del centrodestra. E in questo quadro domenica prossima a Pontida per il raduno leghista saranno presenti anche alcuni governatori di centrodestra. Tra questi quelli di Liguria, Molise e Sicilia oltre a quelli della Lega. Infine tra i temi trattati anche il Milan dopo la recente esclusione dalle coppe europee.