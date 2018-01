Migranti, Fontana zittisce le polemiche: "Le razze sono anche in Costituzione"

La sinistra si indigna, sbraita e insulta. È la solita ipocrisial radical chic. A farne le spese, questa volta, è Attilio Fontana, candidato governatore alla Regione Lombardia per il centrodestra, fino al centro di una polemica senza fine per aver detto che "la razza bianca rischia di estinguersi" perché gli immigrati ci stanno invadendo (guarda il video). "Io ammetto di aver usato una espressione inappropriata - ha commentato oggi in una intervista a Tgcom 24 - però dobbiamo cambiare anche la Costituzione perché è la prima a parlare di 'razze'". Fin dall'inizio l'exsindaco di Varese ha detto di aver usato "un'espressione inopportuna" . Però, il principio rimane: l'invasione degli immigrati, che dall'Africa continuano ad arrivare in Italia, rischia di annientare la nostra cultura e la nostra identità.

Fontana non ci sta a passare per razzista. Perché non lo è. La sinistra lo dipinge così per un mero calcolo elettorale. Ma la sua storia dice il contrario. Non è affatto un estremista. "Purtroppo non sono giovanissimo - spiega a Tgcom 24 - ho una storia che parla in questa direzione. Se fossi come mi hanno dipinto, avrei dovuto dimostrarlo in qualche modo, non potevo mistificare la mia realtà" . E a chi lo accusa di non essere un moderato, replica seccato: "Credo di poter dire con grandissimo orgoglio di essere rispettosissimo di tutti e di chi ha bisogno. Varese in questi anni ha fatto molto per le politiche sociali, più di molte città di sinistra" . Anche nell'intervista rilasciata ieri a Radio Padania il candidato al Pirellone voleva evidenziare che "un discorso lasciato al caso rischia di essere devastante" . "Io, da cittadino italiano - rimarca oggi - mi vergogno di vedere immigrati che vivono nella case abbandonate o costretti per sopravvivere ad entrare nella malavita" .