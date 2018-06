Migranti, Meloni: "Conte è stato raggirato ​da Macron e dalla Merkel"

Giorgia Meloni commenta con durezza l'esito del Consiglio europeo sui migranti a cui ha partecipato il premier italiano Giuseppe Conte. Di fatto la laeder di Fratelli d'Italia critica la posizione dell'Italia che a suo dire da questo vertice esce molto indebolita: "Italia sconfitta su tutta la linea al Consiglio europeo: i barconi carichi di clandestini continueranno ad arrivare e il costo dell'accoglienza sarà ancora interamente a nostro carico. Il presidente del Consiglio Conte si è fatto raggirare da Merkel e Macron, che hanno invece ottenuto quello che volevano. Un disastro così evidente da costringere il ministro Salvini, competente sulla materia, a smorzare i toni trionfalistici dell'ingenuo premier Conte".

La Meloni non usa giri di parole e mette nel mirino l'inesperienza del presidente del Consiglio sul piano internazionale: "L'inesperienza di Conte - insiste Meloni - non ha aiutato. Io quell'accordo non lo avrei chiuso e mi pare che anche Salvini abbia smorzato i toni trionfalistici". L'ultima stoccata è per il presidente francese, Emmanuel Macron: "Deve smetterla di darci lezioni".