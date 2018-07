Migranti Usa, ricongiungimento solo per chi rinuncia all'asilo?

Vuoi riabbracciare tuo figlio? D'accordo, ma prima devi firmare un modulo in cui accetti il rimpatrio definitivo rinunciando al diritto d'asilo.

È l'aut-aut che - a quanto denunciano le associazioni per i diritti civili i cui avvocati stanno offrendo loro assistenza legale - viene prospettato ai migranti clandestini dagli agenti dell'U.S. Immigration and Customs Enforcement, la polizia anti immigrazione che diventata il braccio armato della politica di Donald Trump: o essere riuniti con i loro figli prima di lasciare il Paese oppure essere deportati senza di loro. E questo, secondo la American Civil Liberties Union, è in contrasto con la sentenza del 26 giugno del giudice federale in cui è stato imposto all'amministrazione il ricongiungimento delle famiglie entro 30 giorni, 14 nel caso dei bambini sotto i cinque anni. L'Ice si è difesa sostenendo che il modulo in questione è stato dato solo ai migranti per il quale è già scattato l'ordine di deportazione, mentre «non ha niente a che vedere con chi ha ancora la procedura per l'asilo in corso». L'avvocato del Southern Poverty Law Center, però, replica che è stato consegnato ad almeno quattro genitori che non hanno ancora l'ordine di rimpatrio...