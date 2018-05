Minacce a Salvini e alla Lega: due manichini appesi con svastica

Due manichini a testa in giù con una maglia verde, una svastica e le scritte "Noi con Salvini" e "Lega me...a". Sono le nuove - ennesime - minacce arrivate alla Lega e a Matteo Salvini.

Stavolta è successo a Quarto (Napoli), dove stamattina sono apparsi i fantocci, uno vicino al monumento ai caduti e uno fuori dall'aula consiliare intitolata a Peppino Impastato (guarda le foto).

Nel paese campano il prossimo 10 giugno si voterà per il rinnovo della giunta comunale e la lista del Carroccio sostiene il candidato del centrodestra Massimo Carandente Giarrusso.