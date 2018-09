Il ministro Savona scrive a Bruxelles: "Lavoriamo tutti insieme per cambiare in meglio l'Europa"

"Una politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa" . Recita così la lettera, con destinatario i piani alti di Bruxelles, vergata da Paolo Savona.

Il nostro ministro per gli Affari europei fa un gesto importante e la sua scelta lessicale è mirata. "Politeia" è un termine del greco antico che va ad indicare – come spiega la Treccani – l’organizzazione come bene comune di tutti i cittadini, ovvero una costituzione politica (e non solo) ottimale, volta a fare – appunto – il bene di tutti.

Insomma, meglio la politeia della famigerata e poco simpatica governance dei tecnocrati, che consiste meramente in una politica fatta sulla base delle discipline di management che regolano (e centellinano anche) le risorse economiche e finanziarie.

La lettera di Savona

Il documento ufficiale tocca tre argomenti cardine: l'architettura istituzionale della politica monetaria; l'architettura istituzionale della politica fiscale e la conformazione da questa assunta; le regole della competizione anche in relazione agli aiuti di Stato.