Moglie e marito trovati morti nel cortile di casa: l'ipotesi rapina

Treviso Uccisi a coltellate. I corpi straziati da un coltello. Gettati lì sul giardino di casa. Distanti l'uno dall'altro. Li ha trovati così la figlia dei due coniugi che ieri sono stati uccisi a Cison di Valmarino nel Trevigiano. L'ipotesi del duplice omicidio è stata confermata dagli investigatori a poche ora dal ritrovamento. Sul corpo infatti sono presenti ferite da arma da taglio. I due coniugi sono Loris Nicolasi, settantun anni, in pensione e la moglie Anna Maria Niola, sessantotto anni, di professione casalinga. Sono stati trovati dalla figlia all'esterno della loro abitazione, in via Marzolle, frazione di Rolle, appena al confine con il Comune di Follina, sempre nel trevigiano. I corpi di entrambi, in particolare quello della donna, avevano numerose ferite inferte con un corpo contundente e con un'arma da taglio, forse un pugnale, che però non è ancora stato trovato. Forse una rapina finita male. A ritrovarli e a dare l'allarme, la figlia alle 14.30 di ieri. Sul posto si sono portati subito i medici del Suem che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso di entrambi.

A intervenire anche i carabinieri di Vittorio Veneto e il nucleo investigativo di Treviso che ora stanno setacciando tutta la zona per dare la caccia al killer o ai killer e indagando a tamburo battente. I rilievi della polizia scientifica dovranno inoltre appurare se ci siano eventuali tracce lasciate dall'assassino o dagli assassini. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella del duplice omicidio forse in seguito a un tentativo di rapina.

La figlia infatti quando è entrata in casa, ha trovato tutte le stanze completamente a soqquadro. Poi è uscita sul retro del giardino e si è trovata davanti la terribile scena: i corpi dei genitori martoriati e straziati davanti a lei, uno distante dall'altro. Le porte e le finestre di casa però non presentavano segni di scasso e dopo un primo sopralluogo, sembrerebbero anche non mancare oggetti di valore o somme di denaro. Elementi quindi che almeno apparentemente farebbero escludere l'ipotesi di una aggressione a scopo di rapina. I due coniugi, non erano particolarmente benestanti, ma non avevano nemmeno problemi economici. Al mattino erano stati visti insieme nel centro di Cison di Valmarino. Il pubblico ministero della Procura di Treviso ha disposto l'autopsia sui due corpi. Autopsia che servirà anche ad accertare l'ora della morte dei coniugi. Per ora è impossibile chiarire se il marito e la moglie siano stati uccisi in casa e poi trascinati all'esterno o se siano stati martoriati in giardino.