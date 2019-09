Morra silura Di Maio: "Torniamo a un M5s senza leader al comando"

A Luigi Di Maio saranno fischiate le orecchie. Nicola Morra, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ha (ri)proposto l'idea visionaria e originaria di Gianroberto Casaleggio di un partito senza leader al comando.

Intervistato dall'Huffington Post, il presidente della commissione parlamentare antimafia, lancia un chiaro messaggio: "Dobbiamo ritornare all'intuizione di Gianroberto, secondo il quale la grande forza del Movimento è sempre stata quella di svilupparsi senza leader. Dobbiamo recuperare quel modello visionario" . E ancora. "Dobbiamo partire dalla base della piramide, non dalla testa, per arrivare a uno schema che da verticale diventi orizzontale" .

Dunque, il senatore M5s rilancia la partecipazione dal basso della base: "Se vogliamo alimentare con nuova linfa il Movimento dobbiamo fare in modo che partecipazione non cessi, come in parte sta accadendo, ma che riparta" . Motivo per il quale Morra sostiene la necessità di ripensare il modello dalle fondamenta, "dal mondo dei meetup, che devono tornare a essere incubatori di idee, spazi di collaborazione tra persone che hanno esperienze e competenze diverse, dove dare spazio e incentivare analisi e soluzioni dei problemi locali e nazionali" .

Insomma, un ritorno alle origini vero e proprio, difficilmente conciliabile, però, con un partito di governo (e alleato con il Pd) che ormai si è largamente parlamentarizzato e rinnegato, da anni, la sua natura originaria.