Morte di Altero Matteoli, il video delle auto distrutte

Altero Matteoli è morto in un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15 sulla via Aurelia tra Ansedonia e Capalbio. La dinamica non è ancora chiara ma si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due auto, una delle quali era guidata dall'ex esponente di Alleanza Nazionale (e poi di Forza Italia) che, secondo quanto risulta, era solo nell'auto. Matteoli, che aveva compiuto l'8 settembre 77 anni, è stato ministro dell'Ambiente nel governo Berlusconi I dal 1994 al gennaio 1995 e di nuovo dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III; tra il 2008 al 2011 è stato Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Berlusconi IV.

Le prime immagini raccolte dal quotidiano Il Tirreno evidenziano la tragicità dell'impatto tra la sua auto e quella contro cui si è imbattuto. L’incidente è avvenuto al km 137,200, all’interno del territorio comunale di Orbetello, in provincia di Grosseto.