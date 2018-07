È morto il cardinal Tauran: annunciò l'arrivo di Bergoglio

Fu lui, con voce tremante a causa del Parkinson, ad annunciare al mondo intero che il nuovo Papa sarebbe stato Jorge Mario Bergoglio. É morto nel Cunnecticut, all'età di 75 anni, il cardinale francese Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. In qualità di camerlengo, era stato lui ad affacciarsi dalla Loggia delle Benedizioni davanti a piazza San Pietro per l'Habemus Papam il 13 marzo 2013. Uomo fortemente impegnato nel campo del dialogo con le altre religioni e soprattutto con l'Islam, tre mesi fa si era recato in visita in Arabia Saudita. «Ciò che sta minacciando tutti noi - aveva detto - non é lo scontro di civiltà, ma la scontro di ignoranze e radicalismi». Chiamato da Wojtyla in Segreteria di stato, divenne poi ministro degli Esteri vaticano; Tauran fu nominato da Benedetto XVI presidente del dicastero per il dialogo Interreligioso, mentre Francesco gli rinnova la fiducia nominandolo camerlengo. Prezioso collaboratore di tre Papi, fine diplomatico, fu lui a ricucire col mondo islamico dopo il discorso di Ratzinger a Ratisbona. Il Papa ha espresso «tristezza» per la notizia, ricordandolo come «uomo di fede profonda che ha servito con coraggio la Chiesa di Cristo, nonostante il peso della malattia». SSart