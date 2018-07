Morto per una foto su un muretto il super manager (miliardario) cinese

Morto per una foto. Stavolta non si trattava di un selfie ma poco cambia. Wang Jian, 57anni cofondatore e presidente del gruppo cinese Hna è deceduto in Francia. La società, con attività nel settore dell'aviazione, del turismo e della finanza, ha riferito che il decesso è avvenuto per un incidente, «una caduta accidentale» mentre era impegnato in un viaggio d'affari in Provenza e aveva deciso di visitare la località turistica di Bonnieux. Secondo la polizia locale, il miliardario è caduto da un muretto, precipitando da un'altezza di 10-15 metri, dove era salito per farsi fare una foto. Wang, negli anni, aveva contribuito a trasformare l'Hna in una delle principali società del mondo, con partecipazioni in Deutsche Bank, Hilton, Nh Hotel e Uber, tra gli altri, e con oltre 400mila dipendenti in tutto il mondo. Sul suo sito, la società ha detto di aver perso «un leader eccezionalmente dotato e un modello, la cui visione e i cui valori continueranno a essere un faro per tutti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo».

La morte improvvisa di Wang arriva mentre Hna, una delle società cinesi più indebitate, sta intraprendendo una ristrutturazione urgente per mettersi alle spalle una serie di problemi. Il mese scorso - riferisce l'agenzia Bloomberg citando persone «che hanno familiarità con la vicenda», i principali leader della Cina hanno accettato di aiutare la compagnia, che nel 2017 non è riuscita a generare profitti sufficienti a pagare le spese per interessi.

«La morte di Wang Jian porterà sicuramente uno choc a breve termine nello sviluppo del business di Hna», ha detto Liu Feng, direttore del Centro di Ricerca Porto di libero scambio della Normal University di Hainan. «Ma l'impatto a lungo termine sul gruppo sarà limitato».

Wang era secondo solo al co-presidente Chen Feng all'interno della gerarchia di Hna e possedeva circa il 15% del conglomerato, rendendolo uno dei maggiori azionisti del gruppo, secondo l'ultimo aggiornamento della struttura proprietaria di Hna. Chen detiene anche una quota del 15 percento.

L'anno scorso Hna ha riferito che i suoi dirigenti, in caso di dimissioni o morte, hanno in programma di donare tutte le loro quote alle associazioni benefiche Cihang che possiedono la maggioranza di Hna. Alla fine, Hna si aspetta che le fondazioni possiedano il 100% del gruppo.

Wang - riferisce ancora Bloomberg - è stato determinante durante l'epoca di costruzione dell'impero di Hna e il suo successivo smantellamento. L'azienda, che un tempo simboleggiava l'insaziabile appetito della Cina per le risorse globali, ha da allora invertito la propria rotta vendendo oltre 14 miliardi di dollari di edifici e azioni quest'anno, compresa la sua partecipazione multimiliardaria in Hilton Worldwide Holdings Inc.