È morto Imposimato, ex toga vicina al M5S

È morto questa mattina Ferdinando Imposimato, ex magistrato ed ex senatore che negli ultimi anni si era avvicinato al M5S. Aveva 81 anni e il 31 dicembre scorso era stato ricoverato d'urgenza nel reparto rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma.

Nato a Maddaloni (Caserta) il 9 aprile 1936, Imposimato fu giudice istruttore di alcuni tra i più importanti processi di terrorismo, come quello per il caso Moro e quello per l'attentato al Papa, l'omicidio del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vittorio Bachelet e dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione.

Nel 1987 è stato eletto al Senato come indipendente di sinistra nelle liste del Pci, nel 1992 fu eletto Camera e poi nel 1994 nuovamente al Senato. Nel 2013 il Movimento Cinque Stelle lo aveva indicato come possibile Presidente della Repubblica dopo le "Quirinarie" online. Recentemente si occupava occupava della difesa dei diritti umani ed era impegnato nel sociale.