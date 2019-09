Tagliati i mezzi alla Polizia

Il 5 settembre Luciana Lamorgese ha giurato al Quirinale, diventando ufficialmente la nuova ministra dell'Interno. Trascorse appena due settimane, la neo titolare del Viminale ha dato seguito un decreto che taglia i mezzi. "Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha semplicemente dato seguito al provvedimento normativo, in quanto non essendo intervenuta una modifica legislativa si sarebbe perpetrato un danno erariale - spiega il capo della Polizia, Franco Gabrielli - peraltro, il provvedimento è stato eseguito d’intesa con lo stesso ministro dell’Interno precedente" .

Di cosa si tratta? Di un decreto direttoriale (frutto della riforma Madia) con il quale il dicastero dispone la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato, chiudendo decine e decine di presidi sui litorali italiani, trasferendo il personale "marittimo" verso questure e commissariati e, di fatto, chiudendo in garage un centinaio di mezzi d'acqua. Come quelli che a luglio hanno visto protagonista il figlio di Salvini a Milano Marittima: il suo giro sulla moto d'acqua in Romagna è stato cavalcato dalle opposizioni, che ovviamente colsero la palla al balzo per attaccare il leader della Lega.

Ecco, all'epoca dei fatti – come ben ricorda Tommaso Montesano per Libero – due esponenti di punta del Pd protestarono così: "I mezzi delle Forze dell'ordine servono a garantire la sicurezza di tutti noi e non servono a far divertire i parenti dei ministri" e "Le moto d' acqua servono alle Forze dell'ordine per garantire la nostra sicurezza, non per giocare" . Parole, rispettivamente, di Emanuele Fiano e Maria Elena Boschi. Che ora però tacciono sul taglio previsto dal Viminale, anche se dicevano che le moto d'acqua erano importanti a garantire la sicurezza. Ora quei mezzi vanno in cantina, con buona pace della sicurezza.

Una taglio, questo, da sempre aspramente criticato dai sindacati di Polizia, che promettono battaglia.