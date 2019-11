Movimento 5 Stelle, Di Battista si defila: "Ripartirò per l'Iran"

Si era parlato di un suo possibile ritorno all’interno del Movimento 5 Stelle ma ora queste voci non sembrano più realistiche. Alessandro Di Battista ha infatti detto che rimarrà nella Capitale qualche giorno per risolvere alcune questioni familiari e poi ripartirà per l’Iran.

Di certo non è stato un periodo facile per l’ex deputato grillino che due settimane fa ha perso la madre e ora esclude per primo un rientro tra i pentastellati. Di Battista ha parlato dell’argomento con alcuni amici e compagni. Le probabilità di un suo ritorno erano comunque molto poche, nonostante il voto sulla piattaforma Rousseau sia stato interpretato come una negazione della leadership di Luigi Di Maio. In questa fase, le probabilità non ci sono più perché l’ex deputato grillino ha deciso di ritornare in Iran per completare il suo viaggio di lavoro. E non ha nemmeno aspettato le parole di ieri di Beppe Grillo sulla blindatura di Luigi Di Maio come capo del Movimento.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, l’ufficio della Casaleggio associati evidenzia che un’eventuale leadership dell’ex parlamentare non sarebbe possibile in questa fase politica. E infatti il Movimento 5 Stelle sta andando in un’altra direzione come dimostrano le dichiarazioni di Grillo e Di Maio, i quali hanno detto di voler puntare a dei progetti importanti con la sinistra. Di Battista non potrebbe far parte di questi progetti e così valeva anche per le posizioni di vertice all’interno dell’esecutivo gialloverde. In una nota diffusa ieri, Grillo e Di Maio hanno scritto che “ il mondo è cambiato ” e l’ex deputato è inserito in quel vecchio mondo che non c’è più, cioè un mondo che non voleva allearsi né con la destra né con la sinistra.