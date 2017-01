Il Movimento 5 Stelle sta con la Raggi ma è bagarre in Campidoglio

Virginia Raggi, invitata a comparire davanti alla procura di Roma nell'ambito della vicenda relativa alla nomina di Renato Marra a direttore del dipartimento Turismo, ha ancora il sostegno del Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno infatti deciso di rimanere vicino alla prima cittadina di Roma, indagata per abuso d'ufficio e falso. Nella sala stampa di Montecitorio la deputata M5S Giulia Grillo ha espresso la sua posizione in merito all'avviso di garanzia giunto alla sindaca: "Era un'evenienza che ci aspettavamo. Noi abbiamo massima fiducia nella magistratura. Allo stesso tempo crediamo e ci auguriamo che la sindaca Raggi possa dimostrare la propria innocenza. Intanto continua il sostegno del M5S alla sindaca di Roma per risanare la città senza cedere a tentativi di delegittimazione, come quello del ricorso del Pd, né a pressioni che possano bloccare gli sforzi del M5S di risanare la Capitale". (GUARDA IL VIDEO)

A confermare l'appoggio del Movimento anche un tweet del deputato Danilo Toninelli: "Virginia Raggi e il M5S rispettano le regole. Se i partiti avessero fatto come noi, Roma non sarebbe il disastro che è oggi. #DajeVirgi".

Clima molto diverso invece nell'aula Giulio Cesare dove, tra qualche polemica sollevata dal Pd, è iniziata la riunione dell'Assemblea capitolina. La seduta, dedicata alla discussione sul bilancio, si è aperta con l'intervento richiesto dalla consigliera del Partito democratico Valeria Baglio. "Oggi riprendiamo la discussione del bilancio, ci auguravamo che oltre all'assessore Mazzillo ci fosse anche la sindaca ma forse non ha trovato il tempo", ha detto Baglio che, interrotta dal richiamo al regolamento da parte del presidente d'Aula Marcello De Vito ha aggiunto: "Capisco la sua agitazione ma non stiamo parlando dell'avviso di garanzia, conosco la trasparenza, l'onestà e anche il regolamento, se non mi avesse interrotto questo show non ci sarebbe stato perché noi abbiamo a cuore prima i romani che il M5S o la sindaca Raggi non devono prendere in giro". (GUARDA IL VIDEO)

A rincarare la dose, poco dopo, la consigliera dem Pd Ilaria Piccolo, che rivolgendosi a De Vito ha aggiunto: "Forse è nervoso perché oggi la davano vice sindaco". Secca la replica del presidente dell'Assemblea Capitolina: "Non c'è alcun nervosismo dalla presidenza ma solo che si rispetti il regolamento".