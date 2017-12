Multa da 100mila euro per i voltagabbana M5s

I grillini in vista del voto sistemano anche lo statuto con nuove regole sempre più stringenti per chi si candida con l'M5S. Il nuovo codice di comportamento di fatto prevede una super multa per chi decide di cambiare casacca. La sanzione infatti sarà di 100 mila euro per chi, tra i futuri parlamentari a Cinque Stelle deciderà di cambiare schieramento. Come riporta l'Adnkronos lo scopo di questo esoso paletto è quello di evitare defezioni tra i grillini subito dopo il voto come accaduto nel corso dell'ultima legislatura. Inoltre verrà introdotto una sorta di "filtro qualità" per la scelta dei candidati per evitare di "imbarcare di tutto" come ha più volte sostenuto lo stesso Grillo.



L'ultima parola sulle candidature spetterà a Di Maio dopo aver consultato Grillo. Inoltre, novità per il voto 2018, ci sarà la possibilità di candidare nei collegi uninominali anche esponenti della società civile che non sono iscritte al Movimento ma che da tempo si sono avvicinate sul territorio alla galassia grillina. Tra questi anche professionisti con competenze che si sono distinti sul territorio.