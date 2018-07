Muore prima dell'esame di maturità: le amiche discutono la tesina per lei

Su quel banco di scuola l'avevano vista fino all'ultimo. Non aveva smesso mai di seguire le lezioni, nemmeno quando la sua malattia l'aveva piegata, messa in ginocchio. Martina, 19 anni, di Latina, si era rialzata, forte dell'affetto e dell'appoggio dei suoi compagni di classe, e aveva continuato ad ascoltare i professori, partecipando a tutte le attività scolastiche, sostenendo verifiche e interrogazioni.

Ma il male contro il quale combatteva da due anni alla fine l'ha portata via, l'ha strappata alla famiglia, ai suoi affetti e lo ha fatto proprio il giorno prima degli scrutini, che avevano deciso comunque la sua ammissione all'esame di maturità. Lei ci teneva a sostenere quella prova, forse l'ultima, che avrebbe dato alla ragazza il diploma tanto desiderato e meritato. Per questo le sue compagne hanno deciso di discutere la tesina al posto suo.

Arriva dal liceo linguistico di Manzoni di Latina una storia che fa commuovere e al tempo stesso insegna che la determinazione e l'amicizia vincono anche sulla morte.

Martina Natale frequentava la V B ed era diventata un po' il simbolo di tutta la scuola. Era sempre allegra, nonostante da tempo avesse perso i capelli. Continuava a sorridere e adorava il teatro e la letteratura al punto di incentrare su Pirandello la sua tesina, che avrebbe dovuto archiviare il periodo da liceale. Invece il 12 giugno, tre giorni prima dell'esame è morta.

Tutte le sue compagne hanno così deciso di proseguire per lei. E si sono presentate davanti alla commissione d'esame parlando in sua vece, d'accordo con i professori. Un gesto che ha portato la commissione a consegnare un diploma simbolico alla famiglia. Ma i docenti non si fermano qui e si sono presi l'impegno di chiedere formalmente quell'attestato al Ministero, perché Martina quel diploma lo ha meritato. E davvero.

Ha insegnato ai compagni che la determinazione e la volontà possono portare a traguardi impensabili, proprio nel momento in cui sembra impossibile. Una lezione di vita difficile da dimenticare.