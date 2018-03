Napoli, lite al seggio e voto sospeso: scrutatrice strappa il registro

In attesa della chiusura delle urne, un curioso episodio ha turbato la tranquillità dello svolgimento delle operazioni di voto a Casoria, in provincia di Napoli.

All'ora di pranzo, intorno alle 13, una scrutatrice del seggio allestito all'interno della scuola Carlo Catena dell'Istituto comprensivo Giacomo Puccini di via Arpino ha improvvisamente afferrato il registro azzurro degli elettori maschi e ne ha strappato diverse pagine, come racconta il Messaggero.

Al momento non sono ancora state ricostruite le motivazioni che hanno spinto la donna a un gesto così poco assennato. Tuttavia il presidente di seggio non ha potuto fare altro che sospendere immediatamente le operazioni di voto anche grazie all'ausilio degli uomini della Guardia di Finanza che si trovavano sul posto per presiedere alla regolarità delle votazioni.

Poco dopo sono arrivati alla scuola anche gli uomini dell'Arma dei carabinieri che hanno fermato la donna e la hanno condotta in caserma per identificarla.